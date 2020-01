Csm, dopo l’inchiesta nuova spaccatura sul procuratore di Roma: in commissione due voti a Lo Voi, uno a testa per Creazzo e Prestipino (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Consiglio superiore della magistratura si è spaccato. Ancora una volta, clamorosamente, quando c’era da indicare il nuovo procuratore di Roma. Per decidere il successore di Giuseppe Pignatone, andato in pensione l’8 maggio del 2019, la commissione Incarichi direttivi non è riuscita ad esprimersi all’unanimità. Al plenum del Csm arriveranno dunque tre nomi alternativi: quello dell’attuale procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, che ha ottenuto 2 voti, mentre un voto a testa è andato al capo dell’ufficio inquirente di Firenze, Giuseppe Creazzo, e all’attuale reggente della procura capitolina Michele Prestipino. Nel dettaglio Lo Voi é stato votato dai consiglieri Loredana Micciché di Magistratura Indipendente e da Michele Cerabona, laico di Forza Italia. Creazzo è stato proposto dal togato di Unicost Marco Mancinetti, mentre Prestipino da Piercamillo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

