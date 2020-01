Coppa Italia,ottavi: Inter-Cagliari 4-1

Inter qualificata ai quarti di Coppa Italia (incontrerà la vincente di Fiorentina-Atalanta) col successo 4-1 a San Siro sul Cagliari nell'ottavo in gara unica. Sblocca dopo appena 22 secondi Lukaku, che approfitta dell'errore di Oliva. Raddoppia Borja Valero al 22', dopo un gol annullato a Lukaku per fuorigioco. Il belga fa comunque doppietta al 49' girando di testa il cross di Barella. Palo di Nainggolan, i sardi accorciano con Oliva (73'). Ranocchia (81', di testa su corner) fissa lo score.(Di martedì 14 gennaio 2020) qualificata ai quarti di(incontrerà la vincente di Fiorentina-Atalanta) col successo 4-1 a San Siro sulnell'ottavo in gara unica. Sblocca dopo appena 22 secondi Lukaku, che approfitta dell'errore di Oliva. Raddoppia Borja Valero al 22', dopo un gol annullato a Lukaku per fuorigioco. Il belga fa comunque doppietta al 49' girando di testa il cross di Barella. Palo di Nainggolan, i sardi accorciano con Oliva (73'). Ranocchia (81', di testa su corner) fissa lo score.(Di martedì 14 gennaio 2020)

