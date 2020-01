Coppa Italia, i convocati di Inzaghi: out Leiva e Correa (Di martedì 14 gennaio 2020) Coppa Italia, i convocati del tecnico biancoceleste Inzaghi in vista del match contro la Cremonese in programma alle 18:00 La Lazio questa sera farà il suo debutto in Coppa Italia nel match dell’Olimpico contro la Cremonese in programma alle 18:00. Il tecnico Inzaghi ha diramato la lista dei convocati. Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha Difensori: Acerbi, Bastos, Casasola, Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Silva, Vavro Centrocampisti: A. Anderson, D. Anderson, Berisha, Cataldi, Jony, Luis Alberto, Milinkovic, Minala, Parolo Attaccanti: Adekanye, Immobile. Djavan Anderson indosserà la maglia numero 8. Tiago Casasola indosserà la maglia numero 27. Joseph Minala indosserà la maglia numero 58. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

