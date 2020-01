Cellulare e tumori, Corte di appello di Torino conferma: “Nesso tra uso e cancro all’orecchio. Spesso studiosi sono in conflitto d’interesse” (Di martedì 14 gennaio 2020) Il tumore al nervo acustico dell’orecchio destro che ha colpito Roberto Romeo è stato causato dall’uso del Cellulare. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del giudice Luca Fadda, che nell’aprile 2017 aveva condannato l’Inail a riconoscere una rendita da malattia professionale all’ex tecnico della Telecom per l’uso “abnorme” del telefonino, dovuto al suo lavoro, nel periodo 1995-2010. E, supportato dai nuovi periti nominati nel secondo grado di giudizio, il collegio ribadisce anche i sospetti sull’imparzialità di alcuni studi “tranquillizzanti”: “Buona parte della letteratura scientifica che esclude la cancerogenicità dell’esposizione a radiofrequenze, o che quantomeno sostiene che le ricerche giunte ad opposte conclusioni non possano essere considerate conclusive (…) versa in posizione di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

MediasetTgcom24 : Corte d'Appello di Torino: 'L'uso del cellulare può causare tumori alla testa' #torino - zazoomblog : L’uso del cellulare può causare tumori alla testa: la sentenza della Corte d’appello di Torino - #L’uso #cellulare… - ANSA_Salute : La Corte d’Appello di #Torino ha confermato la sentenza di 1° grado del Tribunale di Ivrea, sul caso del dipendente… -