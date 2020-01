Aprilia, anziani travolti da un’auto: Nelita e Pietro scesi dal bus e uccisi a pochi passi da casa (Di martedì 14 gennaio 2020) Erano scesi da un autobus diretto verso casa Nelita Chiuchini e Pietro Tacconi, i due anziani ottantenni travolti e uccisi da un'auto ad Aprilia. Ad investirli una Marcedes condotta da un giovane in via La Cogna. L'automobilista è stato sottoposto ai test per la presenza di alcol e droga nel sangue. Leggi la notizia su fanpage

