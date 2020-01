Anticipazioni Uomini e Donne, Giulio Raselli: ecco quando sceglierà (Di martedì 14 gennaio 2020) Trono Classico Uomini e Donne: Giulio Raselli farà la sua scelta in diretta Lunedì 20 Gennaio I telespettatori del Trono Classico di Uomini e Donne, inutile girarci intorno, non vedono l’ora di scoprire chi Giulio Raselli sceglierà tra le due corteggiatrici. Una scelta che ci sarebbe già dovuta essere settimana scorsa in occasione dell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Tuttavia ci sono stati due colpi di scena: l’approdo di Daniele Dal Moro nel ruolo di tronista e l’assenza clamorosa di Giulio in studio. E a quel punto molti hanno fatto le loro congetture, arrivando anche a credere che magari il ragazzo abbia preso la sua decisione nel famoso ‘castello’ ben lontano da occhi indiscreti. Sarà così? A quanto pare no. Difatti poco fa il popolare portale di gossip IlVicolodelleNews.it ha svelato che Giulio Raselli pare farà la sua scelta in diretta a ... Leggi la notizia su lanostratv

