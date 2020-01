Adam Sandler commenta l’esclusione dagli Oscar 2020 (Di martedì 14 gennaio 2020) Adam Sandler commenta l’esclusione dalle nomination degli Oscar 2020. Uncut Gems, in italiano Diamanti grezzi, poteva essere l’occasione per dare finalmente all’attore la possibilità di giocarsi un posto nella hall of fame, con la preziosissima statuetta che consacra attori, registi, addetti ai lavori, star. Non è stato così. E lui commenta così la scelta. Le nomination degli Oscar 2020 hanno fatto felici moltissimi addetti ai lavori, mentre altri sono rimasti a bocca asciutta. Del resto è il gioco del mondo del cinema: non sempre tutti si possono fare felici con le decisioni prese. Eppure Adam Sandler, protagonista di Diamanti Grezzi, un po’ di credeva. In molti credevano che Adam Sandler sarebbe stato almeno candidato come Miglior attore protagonista per la sua interpretazione in Uncut Gems. Anche se vincere nell’anno di Joker e di uno strepitoso Joaquin ... Leggi la notizia su bigodino

badtasteit : #Oscar2020 Kathy Bates risponde ad Adam Sandler 'Sei stato derubato' - GamingToday4 : Adam Sandler ha avuto una risposta incredibile a non ottenere una nomination agli Oscar - frabiffy : Oa vorrei anche trovare un film che mi faccia rivalutare Adam Sandler perché lo odiooooooooo -