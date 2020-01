Violenta rissa in piazza ad Atripalda, tre persone denunciate (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAtripalda (Av) – Gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino un 48enne di Atripalda (AV), un 28enne di San Michele di Serino (AV) ed un 33enne di nazionalità straniera, responsabili, in concorso, di rissa. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di sabato, allorquando perveniva telefonata al 113 segnalante una rissa in atto, nella centrale piazza di comune irpino. Giunti sul posto gli Agenti, individuavano i tre soggetti, tra l’altro già noti alle Forze di Polizia, ancora intenti ad azzuffarsi con calci e pugni. Prontamente i poliziotti riuscivano a sedare, con non poche difficoltà, la rissa, visto che gli stessi continuavano, ad inveire tra di loro, ponendo in essere atteggiamenti violenti e minacciosi. Dopo i primi accertamenti esperiti sul posto dai quali era evidente lo ... Leggi la notizia su anteprima24

