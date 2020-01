Tony Blair: "Conquistiamo il centro e andiamo a governare" (Di lunedì 13 gennaio 2020) “La buona notizia è che ci sono diversi candidati di talento che ambiscono alla leadership laburista. Ma ogni nuovo leader deve riconoscere che la crisi in cui versa il Labour è profonda. E l’eccesso di 'riflessione' dopo le elezioni è stato allo stesso tempo patetico e risibile”. Tony Blair, con un Leggi la notizia su ilfoglio

