Tennis, Ranking ATP (13 Gennaio 2020): Nadal in testa, ma Djokovic è vicino. Matteo Berrettini in Top-10 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Rafael Nadal è sempre al comando del Ranking ATP, ma Novak Djokovic lo insidia ed è sempre più vicino. Il serbo ha conquistato punti importanti nella recente ATP Cup, dove ha battuto proprio il rivale, portando la sua Serbia alla prima storica affermazione. Sul podio virtuale c'è attualmente anche Roger Federer, che precede il russo Daniil Medvedev che proverà a superare lo svizzero nell'ormai imminente Australian Open. Top-10 ATP (Ranking al 13.01.2020) 1 Rafael Nadal (Spagna) 10235 punti 2 Novak Djokovic (Serbia) 9715 3 Roger Federer (Svizzera) 6590 4 Daniil Medvedev (Russia) 5960 5 Dominic Thiem (Austria) 5890 6 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5375 7 Alexander Zverev (Germania) 3345 8 Matteo Berrettini (Italia) 2870 9 Roberto Bautista Agut (Spagna) 2630 10 Gael Monfils (Francia) 2565 Sono otto gli italiani nei primi cento, con Matteo Berrettini che è il migliore in ottava

