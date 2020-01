Sondaggio Demos, il referendum sul taglio per i parlamentari può essere un plebiscito (Di lunedì 13 gennaio 2020) Secondo quando rilevato da Demos per il quotidiano Repubblica il referendum sul taglio dei parlamentari dovrebbe avere un risultato scontato: a favore del provvedimento sarebbero l’86% degli italiani. La riduzione delle poltrone, approvata in via definitiva dal Parlamento lo scorso ottobre, dovrà essere sottoposta alla consultazione popolare: sono infatti 71 le firme raccolte lo scorso 10 gennaio fra le file dei senatori per dare via libera al referendum, sette in più di quelle necessarie per depositare il quesito in Corte di Cassazione. Nella sua analisi del Sondaggio Ilvo Diamanti sottolinea come i risulti del Sondaggio mostrino come «serve a dimostrare come il referendum, su questa materia, non sia necessario. Se non per altri scopi “politici”. Meno comprensibili, all’opinione pubblica. Che, al proposito, ha un’idea ben chiara». Insomma, per Diamanti è così largo il ... Leggi la notizia su open.online

