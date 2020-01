Shameless si concluderà con l'undicesima stagione! (Di martedì 14 gennaio 2020) La serie Shameless è stata rinnovata per un'undicesima stagione che sarà l'ultima a essere prodotta per Showtime. Shameless è stata rinnovata per un'undicesima stagione che sarà l'ultima a venir prodotta per Showtime, salutando i propri fan con gli episodi che verranno trasmessi in estate sugli schermi americani. La serie si concluderà quindi con lo stesso numero di stagioni prodotte per lo show originale britannico creato da Paul Abbott, anche in quel caso terminato dopo 11 cicli di episodi. L'ultima stagione di Shameless sarà composta da dodici puntate e il cast, guidato da William H. Macy, ritornerà sul set, come confermato dal presidente di Showtime che ha dichiarato: "Tutti gli interpreti di questa annata torneranno nella prossima stagione, ... Leggi la notizia su movieplayer

Noovyis : (Shameless si concluderà con l'undicesima stagione!) Playhitmusic - - CineGiornale1 : Shameless: la serie con William H. Macy si concluderà con l’undicesima stagione - cinemaniaco_fb : ?????????????? Shameless: la serie con William H. Macy si concluderà con l’undicesima stagione -