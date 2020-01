Senzatetto trovato morto in via Colletta: aveva 51 anni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dramma in Via Colletta a Milano, dove un uomo di 51 anni, probabilmente un Senzatetto, è stato trovato morto vicino ad una panchina fuori da un supermercato. A vedere il corpo senza vita è stato un passante che ha subito chiamato il 112. Senzatetto morto a Milano Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 7 di lunedì 13 gennaio 2020. Un uomo stava camminando per la via milanese quando, nei pressi dell’angolo con Viale Umbria, si è accorto del cadavere presente a terra. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del clochard. Secondo le prime informazioni non mostrerebbe segni di violenza, certezza che si avrà quando la Polizia di Stato avrà terminato i dovuti accertamenti. Una prima ricostruzione dei fatti vuole che il 51enne vivesse per strada e avesse passato la notte fuori. La sua morte sarebbe sopraggiunta ... Leggi la notizia su notizie

SkyTG24 : #Milano, senzatetto trovato morto in via Colletta - Yogaolic : RT @repubblica: Milano, senzatetto trovato morto su una panchina - SiringoAlberto : RT @Alien1it: #Milano, senzatetto trovato morto su una panchina -