Revoca concessione Autostrade | la strada che porta a Salini-Impregilo

Revoca concessione Autostrade e poi? Nazionalizzazione e gestione di Anas, come vorrebbe il Movimento 5 Stelle? No, concessione ad un altro soggetto privato. Un retroscena che circola da tempo vorrebbe parte della maggioranza, Italia Viva in testa, decisa a far "fallire" Autostrade costringendola a passare la mano. Revocandole la concessione, il governo di fatto strangolerebbe Autostrade. Ma sarebbe pronto il salvataggio. Uno scenario da aut-aut: se vi mettete sul mercato, abbiamo già chi può comprarvi, dipendenti e mezzi tecnici, nessuno escluso. Revoca concessione Autostrade: ipotesi Salini-Impregilo fantascienza? Fantascienza? No, stando alle indiscrezioni che circolano in queste ore è uno scenario che ha un suo fondamento. L'obiettivo di alcuni ambienti della maggioranza sarebbe quello di affidare la concessione delle Autostrade a Salini-Impregilo.

