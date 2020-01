Ratzinger entra in guerra contro Bergoglio. Uno scontro che sa di ricatto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Benedetto XVI ha rotto il patto di non interferenza che lo legava a Francesco, suo successore sul trono papale. È una rivolta sul tema del celibato, destinato a scuotere la Chiesa. I simboli hanno grandissima importanza nel mondo del sacro. E qui c’è un papa emerito, vestito di bianco, che punta il dito contro il pontefice regnante, vestito di bianco anche lui, intimandogli: “Non lo fare! Non ti permettere di cambiare la secolare legge del celibato”. Le parole usate sono più eleganti, ma questo è il nocciolo della decisione di Joseph Ratzinger di pubblicare un libro contro l’abolizione del celibato insieme al cardinale Robert Sarah, da tempo avversario tenace, benché non scomposto, della linea riformatrice di papa Francesco. “Il celibato è indispensabile”, grida l’ex papa tedesco. “Dalla celebrazione quotidiana dell’eucaristia, che implica uno stato di servizio permanente a Dio, è nata ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

