Pensioni, le soluzioni per l’uscita nel 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Sole 24 Ore riepiloga oggi la serie di soluzioni per lasciare il lavoro con un anticipo di 4-5 anni rispetto al limite di 67 anni della pensione di vecchiaia. Si va da Quota 100 a Opzione donna, dall’Ape sodai ai canali di uscita anticipata riservati a chi ha accumulato molti anni di contribuzione. Accanto alla pensione di vecchiaia ci sono quella anticipata, Opzione donna, alcune soluzioni ad hoc per determinate categorie di lavoratori e soprattutto, nel triennio 2019-2021, Quota 100. Il risultato dell’introduzione di quest’ultima forma di flessibilità, da un lato, e dell’aumento del requisito anagrafico per il trattamento di vecchiaia dall’altro (da 66 anni e 7 mesi a 67 anni), avvenuti entrambi l’anno scorso, lo si vede nei dati sui pensionamenti avvenuti nei primi nove mesi del 2019: le uscite di anzianità/anticipate, inclusa Quota 100, sono ... Leggi la notizia su nextquotidiano

Noovyis : (Pensioni, le soluzioni per l’uscita nel 2020) Playhitmusic - - GiovanniRoi : Italia, quota 100 scade nel 2021, dal 2022 esiste l’ipotesi quota 102. Ma questo dimostra che il Governo non si è r… - Cede66De : @_CircoMassimo_ @articoloUnoMDP @robersperanza Pensare ad una vera riforma pensioni che accorci tempi di approdo e… -