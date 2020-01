Oscar 2020, le nomination sono nel segno di Joker (Di lunedì 13 gennaio 2020) Oscar 2020, le nomination hanno confermato **Joker **e Parasite i due film rivelazione dell'anno. Senza dubbio il primo ha già in tasca la statuetta per il miglior attore protagonista: Joaquin Phoenix, che sta rastrellando tutti i premi disponibili. Nonostante le 11 nomination, il film di Todd Phillips potrebbe non vincere nella categoria più importante, ma sarebbe bello se, ancora una volta, a essere premiato fosse un film che ha vinto un festival italiano (in questo caso l'ultima Mostra del Cinema di Venezia). Certo sarà dura contro C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino, che si è aggiudicato 10 nomination insieme a The Irishman di Martin Scorsese e 1917 di Sam Mendes. La vera sorpresa però è Parasite di Bong Joon Ho (Palma d’Oro a Cannes) che oltre a entrare nella cinquina del miglior film straniero riceve 6 candidature, tra cui quella per il miglior film in assoluto. Un ... Leggi la notizia su gqitalia

