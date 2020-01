Oscar 2020, cosa dicono i bookmakers: le previsioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le nomination agli Oscar 2020 sono state annunciate e i bookmaker hanno condiviso le proprie previsioni riguardanti le vincite. Gli Oscar 2020 verranno assegnati il 9 febbraio e i bookmakers hanno condiviso le proprie previsioni per quanto riguarda i possibili vincitori di questa edizione. C'era una volta a... Hollywood viene dato come il favorito nella corsa alla consegna dei riconoscimenti dell'Academy nella categoria Miglior Film con 2.20, superando 1917 che farebbe vincere agli scommetitori quattro volte la cifra scommessa e Parasite a quota 5. Joker, secondo i bookmakers, è a quota 9 in questa corsa agli Oscar 2020, seguito da The Irishman e Storia di un matrimonio a quota 11 e 26. I sogni di gloria di Jojo Rabbit ... Leggi la notizia su movieplayer

