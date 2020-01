Nuovo reality per Gianmarco Onestini: a El Tiempo del descuento con Adara Molinero (Di lunedì 13 gennaio 2020) Per Gianmarco Onestini è da poco terminata l’esperienza al Grande Hermano Vip spagnolo ma pare proprio che il fratello di Luca abbia legato abbastanza con la Spagna tanto da fare un Nuovo reality show proprio lì. Si tratta di El Tiempo del descunto, un Nuovo reality iberico e che vede tra i nomi del cast, per l’appunto, anche il nostro Gianmarco. La cosa che più ha colpito i fan è il fatto che tra i partecipanti spunta anche un nome per niente Nuovo, soprattutto se affiancato a quello di Onestini. Ebbene, pure Adara Molinero parteciperà a El Tiempo del descunto. Gianmarco Onestini e Adara Molinero di Nuovo vicini grazie ad un Nuovo reality show Gianmarco Onestini e Adara Molinero hanno già partecipato alla stessa edizione del Grande Hermano Vip, dunque per loro non sarebbe certo la prima volta a vivere insieme per diverse settimane. Ma all’interno della casa ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

