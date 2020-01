Las Vegas, arriva Juno: il raffredda bevande istantaneo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Grazie a Juno, un nuovo dispositivo disponibile sul mercato da agosto 2020 sarà possibile portare le bevande fino a dieci gradi in meno raffreddare le bibite in breve tempo non è un’operazione così semplice come spesso si crede. Infatti il frigorifero ci impiega un po’ troppo, mentre il freezer rischia di ghiacciare il prodotto in caso di permanenza prolungata. In ambito ristorativo questa problematica temporale non è di certo di poco conto, per questo sono state varate nuove tecnologie per venire finalmente a capo di questa situazione. Quella che sembra potersi rivelare risolutrice si chiama Juno. Si tratta di un dispositivo presentato al Ces di Las Vegas, che presentato come l’opposto del classico forno a microonde, può raffreddare a proprio piacimento qualsiasi tipo di bevanda in appena un minuto. Potrebbe interessarti -> Le bevande ... Leggi la notizia su chenews

beppe_grillo : L’industria tecnologica si sta preparando per il più grande evento che è partito oggi e proseguirà fino al 10 genna… - TaniuzzaCalabra : Smartosso è stato inventato da un mio amico di Reggio Calabria, e tò.... è arrivato a Las Vegas! La bella Calabria… - MacsBene : Anche se in italiano “Vado al CES” non suona bene ecco le idee italiane premiate. #bellecose #tech #ces2020 -