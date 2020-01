Inps, pensioni gennaio 2020 più basse per errore: come avverrà il rimborso delle somme (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ci sarebbe un errore di calcolo da parte dell’Inps alla base della riduzione nelle pensioni di gennaio a scapito dei ‘lavoratori a riposo’ italiani. Un 2020 iniziato in salita per i pensionati della penisola che hanno notato una trattenuta poco chiara e piuttosto influente, specie sulle mensilità minime: si parlerebbe di cifre che vanno dai 60 ai 300 euro e che – precisano – saranno, però, rimborsate nei prossimi mesi. Inps, errore nelle pensioni di gennaio 2020: la comunicazione nelle scorse ore A rendere noto l’ammanco dell’Inps sulle pensioni di gennaio è stato Il Secolo XIX: stando a quanto riportato sul quotidiano genovese, l’ente previdenziale avrebbe commesso un errore omettendo di darne comunicazione tempestiva. Solo nella giornata odierna, lunedì 13 gennaio 2020, si sarebbe dunque diffusa la notizia. Numerosi i pensionati interessati dalla riduzione per conguagli “non dovuti”, ... Leggi la notizia su urbanpost

