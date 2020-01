Il Principe William rivela: “Io e Harry siamo ormai due entità separate” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Secondo le ultime notizie giunte dalla Gran Bretagna, il Principe William sarebbe molto triste a causa della scelta del fratello. Pare infatti che il secondo erede al trono, in ordine di successione, abbia dichiarato: “Io e Harry siamo ormai due entità separate“. rivelando una certa amarezza dalle sue affermazioni. A diffondere l’indiscrezione sarebbe stata una voce molto vicina al Duca di Cambridge. In seguito all’annuncio del Principe Harry e di Meghan Markle di voler ‘divorziare’ dalla casa reale, in molti stanno raccogliendo le reazioni degli altri membri della Corte. E come era prevedibile, forse, nessuno tra i parenti del Duca di Sussex ha reagito di buon grado alla notizia. La delusione pare sia palpabile a Buckingham Palace e oggi arrivano anche le parole del Principe William. La delusione del Principe William Pare si tratti di una fonte molte ... Leggi la notizia su velvetgossip

