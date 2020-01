Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez: ‘Mio padre è sparito dalla mia vita per mia scelta’ (Di lunedì 13 gennaio 2020) Confessioni sentimentali (come quella di Aristide Malnati) ma anche familiari al Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e donne Ivan Gonzalez ha parlato con Paola Di Benedetto e Adriana Volpe del rapporto col padre, interrotto da anni: “Lui ha una catena di alberghi. È sparito dalla mia vita. Per volontà mia. È stata una scelta dura. Ogni mattina, penso questa cosa che, per me, è importante. Non tutti meritano di sapere la mia storia. Io non vorrei andare via da questo mondo senza chiarire questa situazione. È difficile”, come riporta Gossipblog.it. La richiesta del padre di Ivan Gonzalez Ivan Gonzalez ammette di aver incontrato in tempi recenti l’uomo che divenne padre dell’ex tronista a soli 15 anni: “Mi è dispiaciuto quando la prima volta che ci siamo visti mi ha chiesto di cambiare il cognome. Noi in Spagna abbiamo due cognomi, io ho quello ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

