Dieta coi ceci per ridurre colesterolo e trigliceridi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Aggiungere i ceci alla propria Dieta può rivelarsi un’idea fantastica per la salute e la forma fisica. Questi legumi sono infatti ottimi quando si tratta di prevenire l’innalzamento dei valori del colesterolo e dei trigliceridi nel sangue. Semi del Cicer arietinum, pianta appartenente alla famiglia delle Leguminosae, in Italia vengono coltivati soprattutto nelle Regioni centrali. Particolarmente rinomati sono infatti i ceci del Lazio, per non parlare di quelli originari dell’Umbria. Per quanto riguarda l’apporto energetico ricordiamo che 100 grammi di ceci secchi non salati forniscono 120 calorie circa. Entrando nel dettaglio dei nutrienti troviamo innanzitutto carboidrati (amido e zuccheri solubili), ma anche proteine e lipidi. I ceci – ricchi di fibre – contengono inoltre diversi minerali importanti per la nostra salute. Tra questi possiamo citare ... Leggi la notizia su dilei

