Brevetti: Italia decima per numero depositi, quarta per marchi e disegni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Milano, 13 gen. (Adnkronos) – L’Italia si classifica al decimo posto fra i principali Paesi per numero di Brevetti depositati all’Ufficio europeo dei Brevetti nel 2018, mentre è seconda, dietro la Germania, nella tutela dei marchi e dei disegni europei. E’ quanto emerge da una ricerca dell’Ufficio europeo dei Brevetti e dell’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale. Sul fronte dei Brevetti, nonostante un buon recupero rispetto al 2016 (+5,4%), i 4.400 Brevetti depositati da imprese, fondazioni, enti pubblici e inventori Italiani rappresentano il 2,5% delle 174mila domande pervenute. In testa alla classifica sono gli Stati Uniti, che nel 2018 hanno depositato oltre 43mila domande. Seguono la Germania, con quasi 27mila domande (il 15,3% del totale) e il Giappone (oltre 22mila domande, pari al 13% del totale).Nella tutela dei marchi sono poco ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

