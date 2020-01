Ben due episodi musicali in Lucifer 5: svelati i titoli e i primi dettagli (Di lunedì 13 gennaio 2020) Saranno ben due gli episodi musicali in Lucifer 5. Dopo aver annunciato i primi dettagli, Entertainment Weekly ha svelato in esclusiva che cosa vedremo in entrambi gli eventi televisivi.Bloody Celestial Karaoke Jam è a tutti gli effetti un episodio musicale in cui vedremo i personaggi esibirsi in diverse performance canore. Teniamo a precisare che, secondo Entertainment Weekly, l'episodio musicale non deve essere confuso con il quarto, che è ambientato negli anni Quaranta, è a tema noir, e ci saranno due momenti musicali. La musica ha sempre fatto parte del DNA della serie. Fin dalla prima stagione abbiamo infatti visto il protagonista suonare di tanto in tanto al pianoforte e, talvolta, esibirsi in performance canore. Tom Ellis è un ottimo cantante, come ha dimostrato più volte nel corso di Lucifer. Lo scorso anno si era perfino parlato della possibilità di rilasciare le ... Leggi la notizia su optimaitalia

