Arrivano teaser e data d’uscita di Westworld 3, i dettagli sul futuro di una serie tv sempre più interattiva (Di lunedì 13 gennaio 2020) Westworld 3 esce sempre più spesso dal riserbo di cui si è avvolta negli ultimi anni, dall'ormai lontana conclusione della seconda stagione su HBO. Le novità, questa volta, stanno nella data di debutto dei nuovi episodi, fissata dallo stesso network per il 15 marzo 2020, e nel teaser che annuncia il periodo di svolgimento degli eventi. La serie di Jonathan Nolan e Lisa Joy avrà il compito di risollevarsi dopo una stagione ben al di sotto delle attese, criticata per un ritmo spesso troppo lento, sottotrame intricate e inesplicabili, oscuri salti temporali. Gli showrunner si sono già esposti in questo senso, promettendo una Westworld 3 più semplice da seguire. La terza stagione sarà meno criptica e più incentrata sull’esperienza degli host, che finalmente avranno la possibilità di conoscere i loro creatori, aveva anticipato Nolan alcuni mesi fa in un’intervista a Entertainment ... Leggi la notizia su optimaitalia

infoitscienza : Arrivano altri teaser sul nuovo gioco di Batman - nihonara : Nuovo lungometraggio per i Pokémon! Arrivano al 23ima produzione cinematografica, scopri di più:… - soulxyoon : Bene gente di ricomincia a fare i countdown, ad avere una paura assurda quando arrivano le 16 e a sclerare per i fu… -