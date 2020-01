Accordo Bundesliga-Amazon per fornire statistiche live ai fan (Di lunedì 13 gennaio 2020) Novità in casa Bundesliga. Il massimo campionato tedesco ha annunciato che sarà la prima lega di calcio al mondo a siglare una collaborazione con Amazon Web Services, Inc. (AWS), una società di Amazon.com. AWS diventa fornitore ufficiale di tecnologia per la Bundesliga e offrirà informazioni più approfondite sulle gare di Bundesliga trasmesse dalle emittenti, con … L'articolo Accordo Bundesliga-Amazon per fornire statistiche live ai fan Leggi la notizia su calcioefinanza

