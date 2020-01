A14 Adriatica - Un viadotto spostato di sette centimetri (Di lunedì 13 gennaio 2020) L'allarme per i viadotti dell'autostrada A14, la cui parziale chiusura sta creando enormi disagi sulla dorsale Adriatica, è più che fondato. Almeno stando al parere della magistratura di Avellino, che il 18 dicembre ha disposto il divieto di transito ai mezzi pesanti sullinfrastruttura denominata Cerrano, posta tra Pescara Nord e Pineto, motivandola tra laltro così: "In corrispondenza delle pile () sono presenti degli spostamenti in profondità dellordine di sette centimetri". Un dato, di per sé, eloquente. Del resto, recita lo stesso provvedimento visionato dall'Ansa, "le stampelle con cui è stato costruito il viadotto hanno subito spostamenti tali da rendere le superfici contrapposte, in corrispondenza della mezzeria, schiacciate luna sullaltra". Fenomeni rispetto ai quali la società di gestione dellA14 (Autostrade per lItalia) non ha fornito "valutazioni ... Leggi la notizia su quattroruote

