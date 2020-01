A Renate al via nuovi corsi per intera filiera del calcestruzzo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Renate, 13 gen. (Adnkronos) – Inaugurata a Renate la prima Accademia Italiana del calcestruzzo che si pone come obiettivo, la formazione di tecnici specializzati nell’intera filiera produttiva. Alla presenza di Erica Rivolta, Vicepresidente della 5a Commissione Bilancio, Alessandro Corbetta, del Consiglio di Regione Lombardia e Gianni Massa, Vicepresidente vicario del Consiglio Nazionale Ingegneri, sono state mostrati i progetti e le aule da cui partiranno i nuovi corsi per i ragazzi che intendono acquisire competenze specifiche nella produzione e nel controllo del calcestruzzo. “L’ingegneria è selezione e sintesi di linguaggi – ha dichiarato l’ingegnere Gianni Massa -. Unire culture differenti come quella tecnica a quella umanistica, il mondo dell’impresa, della professione, della politica, e della scuola è uno degli aspetti fondamentali ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

