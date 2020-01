Taylor Swift non sarà mai più amica di Justin Bieber: i peccati imperdonabili (Di domenica 12 gennaio 2020) Taylor Swift non concederà mai il perdono a Justin Bieber per aver fatto soffrire l’amica Selena Gomez. Non sarebbe, tuttavia, l’unica ragione Da anni l’amicizia tra Justin Bieber e Taylor Swift si è interrotta. In una recente intervista, la cantante di ME! ha lasciato intendere fra le righe che non perdonerà mai il collega per aver ferito Selena Gomez. C’è sempre stata una sorta di forte sorellanza tra lei e la Gomez. In uscita con un nuovo album, Selena conferma di crederci davvero. Dal loro primo incontro l’ha sempre voluta al proprio fianco e viceversa. Nella sua vita sa lasciarsi alle spalle i comportamenti delle persone ree di ferirla. Ma dubita di poter fare lo stesso con chi ha ferito Taylor Swift. Il sentimento sarebbe reciproco e stando ai ben informati Taylor è assolutamente restia a perdonare Justin, dati gli errori commessi in passato. In realtà pure qualche motivo ... Leggi la notizia su kontrokultura

