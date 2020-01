SHAMELESS - Episodio 10x10: Vendetta, tremenda vendetta (Di domenica 12 gennaio 2020) Siete curiosi di sapere cosa avverrà stasera tra i Gallavich e nelle vite degli altri Gallagher?Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Kev e V si improvvisano infermieri per curare i poveri del South Side, ma devono fare i conti con una brutta realtà sociale che riguarda l'aborto.Frank viene torturato e drogato da Faye, decisa a vendicarsi dell'arresto del suo fidanzato. Alla fine, lo spinge in un'auto piena di pillole sparse dappertutto.Mickey decide di far ingelosire Ian uscendo con un altro per un unico scopo: quello di spingerlo a fargli la proposta di matrimonio. Ma Ian non è propenso....Carl porta agli estremi l'addestramento dei suoi cadetti; Debbie passa dal letto di Claudia al flirt con la figlia, Julia.Tami cerca di far rivalutare a Lip tutti i suoi valori, ma lui è un Gallagher e, come tale, non si vergogna certo del proprio stile di vita.SHAMELESS - Recensione 10x09: O ... Leggi la notizia su lostinaflashforward

xTommoLife : ODDIO HO BECCATO UNO SPOILER DI SHAMELESS E DEVO ANCORA VEDERE L'EPISODIO DELLA SETTIMANA SCORSA - xLonelygirl_ : Ancora non ho visto bene l'episodio ma vedo solo gente che si lamenta per il poco spazio che stanno dando ai gallav… - xmonaghxn : troia doveva essere una cosa grande per la gallavich. ho onestamente preferito lo scorso episodio, anche se è stato… -