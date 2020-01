Sally (Di domenica 12 gennaio 2020) Sally, un bellissimo Jack russell terrier, aveva appena dato alla luce i suoi cuccioli. Dopo molte ora di parto i cuccioli sembravano stare tutti bene, erano tutti a bere il latte della madre ed erano tutti pronti a crescere. Dopo un p0′ però successe qualcosa, Sally non si sentiva bene, faceva dei movimenti strani e sembrava stare sempre peggio. Improvvisamente si accorsero che la cagnolina stava partorendo di nuovo, partorì un cucciolo ma era molto strano. Era ancora avvolto dalla sacca amniotica del parto e sembrava che non dava segni di vita. I padroni si preoccuparono molto della situazione e anche Sally che però non si diede per vinta e fece di tutto per rianimarlo. Per prima cosa cercò di bucare con i denti la sacca amniotica per cercarlo di farlo respirare e successivamente provò a ... Leggi la notizia su bigodino

Itsalwaysthequ2 : @sally_sinner Scorchio!!???? - Sally_thunder : 'hai una parvenza testosteronica' ma veramente Zequila pensa di avere delle possibilità?? ???? P. S. È pure viscido da morire #GFVIP - gcfko_o : comunque quello è sempre il retro che si colora con il calore, davanti è moooolto più carina, se jungkook comprasse… -