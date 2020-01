Preolimpico volley femminile 2020. Germania e Turchia vogliono Tokyo! Guidetti contro la sua ex squadra (Di domenica 12 gennaio 2020) Germania e Turchia si giocano l’ultimo pass per Tokyo e, visto l’andamento dei gironi preliminare, i due verdetti arrivati ieri in semifinale hanno indubbiamente sorpreso. La Germania non era favorita contro l’Olanda e ha inflitto alle Orange una sconfitta bruciante e che fa malissimo, la Turchia non era favorita contro la Polonia ma si è riuscita a togliere dai guai in modo brillante e tenace, come si addice ai “guerrieri” turchi che non si arrendono mai. Si riparte da dove era iniziato il cammino di queste due squadre nella gara di apertura del torneo. Cinque giorni fa vinse la Germania grazie ad una super prestazione delle attaccanti di palla alta Lippmann e Orthmann e questa potrebbe anche essere una buona notizia per le turche visto che statisticamente una squadra riesce a vincere due volte con lo stesso avversario nello stesso torneo. Le tedesche ... Leggi la notizia su oasport

