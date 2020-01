Paura per l'inviato di Striscia: Brumotti accoltellato a Monza - (Di domenica 12 gennaio 2020) Roberta Damiata È fortunatamente uscito illeso Vittorio Brumotti da un'aggresssione con un coltello che soltanto per un miracolo non l'ho ha portato a gravi conseguenze Non è la prima volta che succede, ma speriamo che questa sia veramente l’ultima perché lo spavento che l’inviato di “Striscia la notizia” Vittorio Brumotti e il suo cameraman hanno preso oggi a Monza è stato veramente grande. Brumotti, come riportato da un quotidiano locale, si trovava da ieri a Monza per documentare la situazione legata allo spaccio di droga in alcune zone della città. Poco prima dell’aggressione si trovava all’altezza dei giardinetti di via Azzone Visconti, molto nota per lo spaccio nonostante la massiccia presenza e i numerosi controlli delle forze dell’ordine. Verso le 14, mentre giravano il filmato i due sono stati aggrediti da alcune persone armate di coltelli. Fortunatamente, vista ... Leggi la notizia su ilgiornale

