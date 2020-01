Ong, dopo la multa il comandante attacca ancora: "I dl Salvini indegni dell'Italia" (Di domenica 12 gennaio 2020) Francesco Curridori Claus Peter Reisch, il comandante della nave "Eleonore" della ong tedesca Lifeline, che ieri ha ricevuto una maxi multa da 300mila euro per violazione dei decreti sicurezza, annuncia di aver già presentato ricorso "Vengo punito per avere salvato 104 vite umane. È davvero incredibile". A dirlo all'Adnkronos è Claus Peter Reisch, il comandante della nave 'Eleonorè della ong tedesca Lifeline, che ieri ha ricevuto una maxi multa da 300 mila euro per essere entrato, lo scorso 2 settembre, in acque italiane con 104 migranti contravvanendo al decreto Sicurezza Bis. Reisch ha chiesto di incontrare quanto prima la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese "per sollecitare il governo ad abrogare i decreti sicurezza" che definisce "delle leggi disumane" e "non degne di un paese come l'Italia". Il comandante tedesco chiarisce che lui quella notte è stato costretto a ... Leggi la notizia su ilgiornale

