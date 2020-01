Ondata di maltempo in USA: almeno 11 morti nel Sud (Di domenica 12 gennaio 2020) Ondata di maltempo nel Sud degli Stati Uniti: secondo le autorità locali, almeno 11 persone hanno perso la vita. Tornado e venti fortissimi hanno distrutto auto e case, e lasciato circa 200 mila persone senza elettricità. Secondo il National Weather Service, le perturbazioni si sposteranno verso est e nord nelle prossime ore. Tra le vittime un poliziotto e un vigile del fuoco colpiti da un veicolo in Texas dopo essere intervenuti per alcuni incidenti stradali causati dal ghiaccio. In Louisiana i corpi di 2 persone sono stati rinvenuti vicino alla loro roulotte, distrutta dalla tempesta.L'articolo Ondata di maltempo in USA: almeno 11 morti nel Sud Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

