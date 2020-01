LIVE Biathlon, Mass start femminile Oberhof 2020 in DIRETTA: Makarainen vince, Wierer quarta e Vittozzi nona (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Mass start MASCHILE DI Biathlon DALLE 14.30 (12 GENNAIO) E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, appuntamento alle 14.30 per la Mass star maschile. Un saluto dalla redazione di OA Sport 13.29: Primo sigillo stagionale dunque della finlandese Makarainen che si impone davanti alla coppia norvegese formata da Eckhoff e da Roeiseland. Positiva la prova delle due azzurre, con Wierer che ha conclusa quarta con 5 errori, mentre Vittozzi è nona sempre con 5 errori al poligono. 13.26: vince la finlandese Makarainen dunque con 30″2 di vantaggio su Eckhoff, che regola allo sprint l’altra norvegese Roeiseland (+35″0). Bene Wierer con il quarto posto odierno (+1’05″8), difendendo il pettorale giallo. Lisa Vittozzi chiude in nona posizione a 1’50″7. 13.24: Makaraien dunque si ... Leggi la notizia su oasport

