Il Corsera: “Conta poco che la Lazio non meritasse di vincere” (Di domenica 12 gennaio 2020) Il commento del Corriere della Sera a Lazio-Napoli, a firma Stefano Agresti: Succede tutto quando manca una manciata di minuti alla fine, il Napoli è padrone della palla e la Lazio sembra possa già essere soddisfatta di prendersi un punto (Zielinski ha appena colpito un palo) Ospina, il portiere scelto da Gattuso perché ha – o avrebbe – i piedi migliori di Meret, controlla in modo approssimativo un pallone piuttosto semplice, quindi tenta un dribbling; Immobile glielo porta via e, benché sia defilato sulla sinistra, lo mette nella porta vuota, da dove cerca inutilmente di toglierlo Di Lorenzo. I biancocelesti vincono ancora, per la 10ª volta di fila, e continuano a volare ai vertici della classifica. Il fatto che non meritino il successo, com’è capitato nell’ultima partita a Brescia, conta davvero poco. L'articolo Il Corsera: “Conta poco che la Lazio non meritasse di ... Leggi la notizia su ilnapolista

