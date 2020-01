Gli scienziati svelano quanto manca alla fine del mondo: cos’è e cosa simboleggia “L’Orologio dell’Apocalisse” (Di domenica 12 gennaio 2020) quanto manca alla “fine del mondo“? Lo sveleranno tra pochi giorni, il 23 gennaio, gli scienziati del “Bulletin of the Atomic Scientists” che ogni anno rivelano quanti minuti (metaforici) mancano alla mezzanotte, cioè, appunto, alla fine del mondo: gli esperti, tra cui figurano 15 premi Nobel, spostano ogni anno le lancette del “Doomsday Clock“, l’orologio simbolico ideato all’Università di Chicago nel 1947, dai fisici del Progetto Manhattan, coloro che realizzarono la prima atomica. L’orologio vuole simboleggiare e ricordare come politica, conflitti e tensioni mondiali potrebbero accelerare il processo verso la distruzione del pianeta. Lo scopo principale del Bulletin è informare il pubblico sui dibattiti delle politiche nucleari, sostenendo contemporaneamente il controllo internazionale dell’energia nucleare. Gli ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

GassmanGassmann : Gli scienziati hanno ora la certezza che un decennio climatico come l’anno che ci ha appena lasciato,segnerebbe una… - bluebird19473 : @EuroMasochismo 1) Peccato non la pensino così al WHO... A dicembre si è tenuto a Ginevra il Global Vaccine Safety… - Bbaldu : @Fen_church @MarmoAColazione @gigi_corno @LucaBizzarri Ah sì, pensi ai vaccini. Le evidenze scientifiche non riesco… -