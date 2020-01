Gestiva una sala giochi abusiva e percepiva il reddito di cittadinanza: pregiudicato indagato (Di domenica 12 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Si tratta di un catanese ai domiciliari, sotto la propria abitazione, in un immobile di proprietà comunale, aveva avviato una sala giochi gestita dal figlio minorenne, pure i ragazzini partecipavano alle scommesse pregiudicato ai domiciliari Gestiva da casa una sala giochi abusiva facendovi lavorare anche il figlio minorenne e percepiva anche il reddito di cittadinanza ma è stato scoperto e denunciato. Si tratta del risultato di un’intensa attività di indagine compiuta sul territorio di Catania da parte della polizia. Nello specifico, in questi giorni, i controlli si sono concentrati nel quartiere di Librino dove stanno emergendo diverse attività abusive con lo sfruttamento del lavoro minorile. Nell’ambito di un servizio di controllo le attenzioni degli agenti si sono riversate in via del Maggiolino dove si è scoperto un pregiudicato che abita in quella via e, ... Leggi la notizia su ilgiornale

