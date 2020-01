Francesca Brambilla Instagram, esplosiva in bikini: «Che “davanzale”!» (Di domenica 12 gennaio 2020) La “Bona sorte” nel game show di Canale 5 Avanti un altro è interpretata da Francesca Brambilla. Se il concorrente riesce a rispondere alla sua domanda “bonus” può provare a vincere fino a 300 mila euro. Naturalmente tutto il pubblico del programma aspetta l’entrata di Francesca per poter ammirare il suo fisico statuario. La bella showgirl però è seguita moltissimo anche sui social, dove ogni giorno pubblica alcuni scatti a dir poco sensazionali. Poche ore fa ha postato una sua foto in bikini davvero molto sensuale. Le sue curve da sballo non sono passate minimamente inosservate. Il post è stato letteralmente invaso di like e commenti. Leggi anche –> Francesca Brambilla Instagram, il décolleté in bella mostra è paradisiaco Francesca Brambilla Instagram: esplosiva in bikini La bellissima Francesca Brambilla ha voluto interagire su Instagram con i ... Leggi la notizia su urbanpost

