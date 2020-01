E' ora di ribellarsi alla dittatura del km 0 (occhio all'Istat) (Di domenica 12 gennaio 2020) Roma. Si seguono le rotte. Qualcuno traccia la strada e, se il tracciato ha un suo accattivante motivo d’essere, altri seguono. Anche molti altri. Finché il tracciato, estroverso prima, e arrischiato, entra d’un tratto, culturalmente parlando, a tutti gli effetti nel mainstream corrente. Così, non s Leggi la notizia su ilfoglio

luigimenze : @LaVeritaWeb Di Maio deve capire che non può sempre chinare il capo, è ora di ribellarsi e lasciare subito Grillo e Casaleggio. - Ilovemysmilerz : Ce studi cosa ha portato la donna a ribellarsi al sistema e schifi i orogressi che abbiamo fatto ???? non so te ma se… - GBroleri : Ma non sarebbe ora di ribellarsi a questi avanti e indietro? Non ci hanno preso per i fondelli abbastanza ? Tra 5st… -