Di Maio: "Caschi blu europei in Libia" (Di domenica 12 gennaio 2020) “Sono i libici gli unici titolati a decidere, ma laddove le parti fossero d’accordo, visto che abbiamo raggiunto un cessate il fuoco, come Ue credo sia opportuno pensare a un’iniziativa che possa garantire un’intesa”. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervistato dalla Stampa, dice sì a una missione con i Caschi blu europei: “Sarebbe l’unico modo per fermare le interferenze esterne, il massacro di civili innocenti e per dare all’Ue una sola voce”.“Questa è una proposta che deve partire dai libici. E solo in un quadro di legalità internazionale sancito dall’Onu”, rimarca Di Maio. “Evitiamo i violenti errori del 2011. No a forzature e ingerenze, ma l’alternativa non può essere restare a guardare mentre altri armano le parti coinvolte”, sottolinea. L’esempio ... Leggi la notizia su huffingtonpost

