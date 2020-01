De Paul: «Sono molto contento. Stiamo diventando squadra» – VIDEO (Di domenica 12 gennaio 2020) Rodrigo De Paul è andato in gol anche contro il Sassuolo: ecco le parole del centrocampista argentino dopo la gara – VIDEO (dal nostro inviato) – Rodrigo De Paul ha lasciato il segno anche nella gara contro il Sassuolo, firmando il gol del 3-0. Ecco le parole del centrocampista dopo la gara. DE Paul – «Sono contento perchè il gol è servito per portare punti a casa. Le partite Sono così, a volte l’allenatore non si ascolta direttamente ma tramite un compagno. Stiamo diventando squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

