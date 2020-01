Dakar - Stage 7 - Carlos Sainz continua a dettare legge (Di domenica 12 gennaio 2020) Dopo il tradizionale giorno di riposo, la Dakar riprende la sua corsa che oggi ha portato la carovana da Riyadh fino a Wadi Al Dawasir, in un percorso di 741 chilometri, di cui 546 di prove cronometrate. però una tappa listata a lutto: il motociclista portoghese Paulo Gonalves è deceduto a causa delle conseguenze dovute a una rovinosa caduta, mentre affrontava la sua tredicesima Dakar. Per quel che riguarda la mera cronaca sportiva di una triste giornata, tra le auto si è imposto Carlos Sainz. Il pilota della Mini ha messo le mani sulla vittoria della terza tappa sulle sette finora disputate, grazie a un tempo di 4 ore, 16 minuti e 11 secondi, precedendo di oltre due minuti il suo diretto inseguitore, Nasser Al-Attiyah, su Toyota. Terzo posto per Stéphane Peterhansel, con l'altra Mini del team Bahrain JCW X-Raid.6 su 7 per la Mini. Senza ombra di dubbio, questa Dakar è nel segno della ... Leggi la notizia su quattroruote

