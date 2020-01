C’è posta per te. Vincenzo accetta di vedere sua figlia, ma la sua compagna non è d’accordo. (Di domenica 12 gennaio 2020) Vincenzo accetta di vedere la figlia ma la compagna Graziella rifiuta e lui cambia idea Raffaella chiede il supporto di C’è posta per te per recuperare il rapporto con il padre Vincenzo. Chiede di poterlo vedere anche senza che con loro ci sia Graziella, nuova moglie di lui. L’uomo tergiversa ma poi accetta di aprire la busta. Quando Graziella si oppone cambia idea e ritratta. Maria De Filippi: “Non puoi scegliere tra tua figlia e tua moglie, è allucinante”. C’è posta per te e Maria De Filippi non sono riusciti a spingere Vincenzo a riabbracciare la figlia Raffaella, che aveva chiesto il supporto del people show perché la aiutasse a recuperare il rapporto con il padre. I due non si vedono da anni. Raffaella aveva chiesto di poter vedere il padre da sola, ponendo una distanza tra sé e la compagna di suo padre. Vincenzo si è rifiutato e i due si sono allontanati. Vincenzo non ... Leggi la notizia su howtodofor

