Alcol ai minori, sanzioni ai bar di Chiaia, Vomero e Centro storico (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sabato sera di controlli serrati da parte dei carabinieri del Comando provincia di Napoli che hanno sanzionato 16 locali che hanno somministrato Alcol a minori. I carabinieri della compagnia Centro e del reggimento Campania hanno sanzionato, per aver somministrato Alcol a minori, i titolari di due locali su vico Lungo Teatro Nuovo, il titolare di un locale in zona Montecalvario e quello di un’enoteca in piazza Monteoliveto: 7 i casi accertati, ognuno dei quali è stato perseguito con una sanzione di 300 euro. Poco distante, proprio in piazza Monteoliveto e in piazza del Gesù, i militari hanno beccato e segnalato alla prefettura 6 giovani trovati in possesso di hashish, cocaina e marijuana in piccole quantità. Al vicoletto Belledonne, nel quartiere Chiaia, i carabinieri hanno denunciato per disturbo delle occupazioni o del riposo delle ... Leggi la notizia su anteprima24

