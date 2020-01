«Né con l’Iran né con gli Usa»: gli iracheni ancora in piazza per la sovranità. E cantano Bella Ciao – Il video (Di sabato 11 gennaio 2020) «Non stiamo né con l’Iran né con gli Stati Uniti. Il nostro slogan è ‘Stato’: vogliamo recuperare la nostra piena sovranità». Dice così uno dei partecipanti alla manifestazione di oggi 10 gennaio a piazza Tahrir, a Baghdad, e che da due mesi occupa con centinaia di altri giovani un palazzo di dieci piani. Un gruppo di manifestanti, come si vede in un video diffuso sui social network, ha intonato una canzone sulle note di “Bella Ciao”, il canto simbolo della resistenza antifascista partigiana in Italia. الان من التحرير رسالة من المتظاهرين احنا هنا احنا هنا احنا هنا هنا هنا pic.twitter.com/8rtDUnIK5U— Ali Dab Dab (@ALiDabDab13) January 9, 2020 L’omicidio del generale Qassem Soleimani, infatti, non ha fermato i giovani iracheni che dal 1 ottobre sono nelle strade dell’Iraq a protestare contro la corruzione politica e l’ingerenza ... Leggi la notizia su open.online

