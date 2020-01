Naufragio in Grecia: morti 12 migranti (Di sabato 11 gennaio 2020) È di almeno 12 migranti morti il bilancio del Naufragio avvenuto nella mattinata di sabato 11 gennaio al largo della Grecia. La barca sulla quale si erano messi in viaggio, probabilmente verso l’Italia, è affondata nel mar Ionio come riferito dalla Guardia Costiera greca che ha avviato le operazioni di ricerca e soccorso. Sull’imbarcazione, stando alle prime informazioni, viaggiavano una cinquantina di persone. Naufragio in Grecia: almeno 12 morti “Finora sono stati recuperati 12 corpi. Le operazioni di ricerca e salvataggio continuano” hanno fatto sapere dalla Guardia Costiera che dovrà poi dare avvio alle indagini che dovranno fare chiarezza sulla vicenda. Le prime ricostruzioni fanno supporre che il barcone con i migranti a bordo sia partito dall’isola di Paxi per dirigersi verso l’Italia. Al largo dell’arcipelago greco, però, avrebbe ... Leggi la notizia su notizie

